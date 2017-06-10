Свободное стойло! (фоторепортаж)

Сервис Яндекс.Навигатор получил новую, весьма важную для больших городов функцию: теперь он в реальном времени показывает только что освободившиеся парковочные места на улицах. Зелёная метка свободного места активна 5 минут, но занять его могут в ту же секунду, ведь в самых сложных районах автомобили стоят буквально в очереди на парковку. Обозреватель НГС.АВТО испытал на себе, насколько это корректно работает и удобен ли сервис.

Компания «Яндекс» анонсировала на этой неделе свой новый сервис — свободные парковочные места в реальном времени. На карте Яндекс.Навигатора они отображаются зелёными точками, но почему-то при отключенных Яндекс.Пробках. Сообщалось, что сервис полноценно работает в Москве, Санкт-Петербурге и Стамбуле, а в Новосибирске функционирует в тестовом режиме. Впрочем, этот режим оказался у нас вполне рабочим, разве что мест пока отображается не так много.









Начинаем свою путь на ул. Владимировской и ищем, где бы припарковаться в районе вокзала. И вот Яндекс.Навигатор предлагает нам местечко прямо возле пригородного вокзала на ул. Шамшурина. Оно освободилось 3 минуты назад, возможно, его ещё никто не занял.









Тут же Яндекс.Навигатор предлагает построить маршрут и делает его зачем-то в объезд. В общем, пока разбираюсь с маршрутом, пока начинаю движение — метка гаснет, прошло слишком много времени и шансов уже наверняка нет. Зато сделан первый существенный вывод: искать себе место нужно в непосредственной близости от текущего местоположения, в 1–2 минутах езды.









А вот и самый центр, парковка напротив архитектурного университета предлагает место, освободившееся всего 2 минуты назад. Едем туда и вот оно, чудо чудное! То самое свободное место, в той же части парковки, что и на карте. Паркуемся и радуемся.









Вообще количество свободных мест на новосибирской карте пока что критически мало. Периодически горят 1–3 зелёные метки, в основном в центре. Больше всего — на пересечении Красного пр. и ул. Гоголя. Тем временем в центре Москвы карта тоже не блещет зелёным цветом, но меток тут всё-таки поболее.









Вот загорается ещё одна метка, на пересечении Красного пр. и ул. Крылова. Прошло уже 5 минут и шансы невелики, но опять везёт — место свободно, на нём стоит парковщик в зелёной форме и зазывает всех желающих.









Едем дальше и видим, что на парковке возле архитектурного есть свободное место, но зелёным оно не горит. Может, программа его не отследила, а может, уже прошло 5 минут и никто сюда не встал. Алгоритм поиска таких парковок, как сообщают в «Яндексе», довольно прост — система отслеживает движение человека пешком (с установленным на смартфоне Яндекс.Навигатором) с низкой скоростью до машины, остановку, потом движение с бóльшей скоростью. Значит, человек отъехал.





В общем, сейчас эта функция может помочь вам в реальности, но охват парковок и мест пока мал. Впрочем, когда-то и Яндекс.Пробки казались каким-то инопланетным чудом, а сейчас без них горожане уже и жить не могут.





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